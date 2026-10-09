Літак путіна не зміг приземлитися у Москві через атаку дронів

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Літак російського диктатора 9 жовтня не зміг здійснити посадку в одному з московських аеропортів через чергову повітряну атаку. Через загрозу безпеці в повітряному просторі столиці РФ введені тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, що спричинило серйозні затримки в авіасполученні.

Заявляється, що чотири спецборти президентського авіазагону «Росія» кружляли в зоні очікування біля Москви. Три із них поверталися з Туркменістану, де завершився візит диктатора. Два літаки могли переправити в Санкт-Петербург. На якому саме борті перебував путін, невідомо.

На тлі загрози частину літаків екстрено перенаправляли на запасні аеродроми в інших регіонах. Зокрема, борги та цивільні рейси приймали летовища в Казані, Санкт-Петербурзі та інших містах, куди вимушено спрямовували повітряні судна через неможливість безпечної посадки в московському авіавузлі.

Про це пишуть росЗМІ вдень 9 жовтня.

Перед цим керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна почала закривати російське небо, хоч і з запізненням через прохання партнерів.

Україна закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) вжити заходів через зростання небезпеки для цивільних літаків у повітряному просторі Росії. Міністр розвитку громад та територій України Микола Калашник звернувся до генсека ICAO Хуана Карлоса Саласара і запропонував розглянути повну заборону польотів цивільної авіації над РФ.

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