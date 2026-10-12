Следователи Национальной полиции Украины с начала полномасштабного вторжения возбудили 246 219 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими и их пособниками. Большая часть из них — 228 992 дела — возбуждена по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным правоохранительных органов по состоянию на 12 октября 2026 года также расследуются 9 414 дел о посягательстве на территориальную целостность Украины, 4 785 дел о коллаборационистской деятельности, 453 — о государственной измене и 153 — по фактам сексуального насилия, совершенного оккупантами.

Отдельно обнародованы данные о преступлениях России против несовершеннолетних: в результате агрессии погибли 760 детей, 2 950 получили ранения, 2 361 ребенок считается пропавшим без вести, а 20 651 ребёнок депортирован в РФ, из которых удалось вернуть 2 672.

Источник: Национальная полиция Украины

Европол собрал данные о почти 3 тысячах подозреваемых в военных преступлениях в Украине.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 977 преступлений против журналистов и СМИ.

Читай нас в