Нацполіція відкрила майже 229 тисяч проваджень за воєнні злочини рф
Слідчі Національної поліції України від початку повномасштабного вторгнення розпочали 246 219 кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військовослужбовців та їхніх пособників. Найбільшу частину з них — 228 992 справи — порушено за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
За даними правоохоронців станом на 12 жовтня 2026 року, також розслідуються 9 414 проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України, 4 785 справ за колабораційну діяльність, 453 — за державну зраду та 153 — за фактами сексуального насильства, вчиненого окупантами.
Окремо оприлюднено дані щодо злочинів росії проти неповнолітніх: внаслідок агресії загинули 760 дітей, 2 950 дістали поранення, 2 361 дитина вважається зниклою безвісти, а 20 651 дитину депортовано до рф, із яких повернути вдалося 2 672.
Джерело: Національна поліція України
Європол зібрав дані про майже 3 тисячі підозрюваних у воєнних злочинах в Україні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні 977 злочинів проти журналістів і медіа.