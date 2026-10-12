Нацполіція відкрила майже 229 тисяч проваджень за воєнні злочини рф

0:00 / 0:00

Слідчі Національної поліції України від початку повномасштабного вторгнення розпочали 246 219 кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військовослужбовців та їхніх пособників. Найбільшу частину з них — 228 992 справи — порушено за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

За даними правоохоронців станом на 12 жовтня 2026 року, також розслідуються 9 414 проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України, 4 785 справ за колабораційну діяльність, 453 — за державну зраду та 153 — за фактами сексуального насильства, вчиненого окупантами.

Окремо оприлюднено дані щодо злочинів росії проти неповнолітніх: внаслідок агресії загинули 760 дітей, 2 950 дістали поранення, 2 361 дитина вважається зниклою безвісти, а 20 651 дитину депортовано до рф, із яких повернути вдалося 2 672.

Джерело: Національна поліція України

Європол зібрав дані про майже 3 тисячі підозрюваних у воєнних злочинах в Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні 977 злочинів проти журналістів і медіа.

Читай нас у