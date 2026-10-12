Ситуация в Олешках является примером геноцида со стороны России, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные российскими войсками Олешки в Херсонской области являются примером геноцида. По его словам, захватчики лишили местных жителей, в частности детей, возможности получать еду, а город подвергся масштабным разрушениям

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Олешках выходит за рамки проблемы голода, ведь российские оккупанты препятствуют местным жителям в получении продуктов питания. Сейчас город находится под оккупацией, что значительно затрудняет оказание помощи людям.

«Это место в Украине, которое теперь сведено к земле, где россияне не давали ни детям, ни взрослым получать еду. Сейчас мы говорим не о голоде там, мы говорим о геноциде. Вот о чём мы говорим. Мы пытаемся помочь этим людям, но они сейчас находятся под оккупацией.

Мы благодарны всем странам, которые пытаются нам помочь. Мы благодарны всем, кто помогает нам разблокировать город Олешки и вернуть наших граждан, вернуть наших людей. Но это чрезвычайно сложно, и на сегодняшний день это очень болезненно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил страны, которые поддерживают Украину и помогают искать возможности для разблокирования Олешек и возвращения украинских граждан. В то же время он подчеркнул, что из-за оккупации эта задача остается чрезвычайно сложной и болезненной.

Об этом глава государства рассказал во время Варшавского форума по безопасности.

В ситуации с Олешками можно применить модель, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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