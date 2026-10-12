В России планируют открыть реабилитационные центры для военнослужащих, потерявших конечности на войне в Украине

Российские власти планируют создать реабилитационные центры для участников войны против Украины, лишившихся конечностей. Такие учреждения должны появиться в каждом из восьми федеральных округов РФ. Точных сроков открытия учреждений пока не называют, однако один центр уже работает на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) в Подмосковье.

По словам заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, в первом центре бывших военных обучают пользоваться протезами в быту. За время работы учреждения реабилитацию там прошли 650 ветеранов.

Один из участников программы рассказал, что бывших военных учат ходить на протезах и заниматься адаптивным спортом. В то же время, по его словам, не у всех участников есть готовые или исправные протезы.

Мужчина попал под мобилизацию в 2022 году и на фронте полностью лишился правой ноги. Теперь он вынужден привязывать сломанный протез к телу веревками, чтобы продолжать тренироваться ходить.

«Здесь 28 человек — твоих военных братьев, и все без ноги», — отметил он.

По словам мужчины, посторонним он не рассказывает, что потерял конечность на войне.

«Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе», — пояснил участник программы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что к 2028 году российское правительство планирует создать 10 протезно-ортопедических реабилитационных центров на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Средства на эти цели в бюджете предусмотрены», — отмечала Голикова.

В то же время, по данным Социального фонда РФ, на начало 2025 года число людей с инвалидностью в России превысило 11,1 млн человек. До начала полномасштабной войны против Украины этот показатель сокращался.

В марте 2025 года главный специалист по медицинской реабилитации Минобороны РФ Денис Ковлен заявлял, что стране необходимо открыть 25–30 новых центров для протезирования и реабилитации людей, потерявших конечности в результате боевых травм.

По его данным, в 2025 году количество российских военных, нуждавшихся в протезах, выросло в три раза по сравнению с 2022 годом. Абсолютное количество таких людей Ковлен не называл.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на российского высокопоставленного чиновника, знакомого со статистикой, писала, что примерно половина раненых в Украине военнослужащих РФ столкнулась с ампутацией конечностей.

Международный институт стратегических исследований (IISS) оценивал количество раненых российских военнослужащих по состоянию на конец 2024 года в 376 тысяч человек.

Если сопоставить приведенные оценки, количество российских военных, вернувшихся с фронта с ампутациями, потенциально может превышать 180 тысяч человек. Это приблизительный расчет на основе обнародованных оценок, а не подтвержденная статистика по количеству людей с ампутациями.

О планах создания сети реабилитационных центров сообщили в государственном фонде «Защитники Отечества».

Ранее Соломенская РГА заказала реконструкцию здания под центр реабилитации за 688,11 млн грн. Договор с ООО «Строительная индустрия Кантриинвестбуд» 1 октября заключило Управление социальной и ветеранской политики райгосадминистрации. Ранее компанию связывали со «шлагбаумными» схемами в «Энергоатоме».

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