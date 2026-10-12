Американский командующий НАТО назвал цель российских атак в Европе

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич в ходе Варшавского форума по безопасности заявил, что лучшим ответом на гибридные операции России является увеличение западной военной помощи Украине, в частности, расширение взносов в программу PURL и передача дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО. По словам генерала, подрыв готовности Запада поддерживать Киев является одной из главных целей российских провокаций, поэтому решительный отпор опровергнет расчеты Москвы.

Гринкевич подчеркнул необходимость публично называть исполнителей после установления ответственности за каждую конкретную атаку, чтобы лишить Россию иллюзии анонимности и безнаказанности. Он также призвал союзников по НАТО к четкой координации действий при выработке совместных ответов, что позволит избежать хаотичных сигналов и обозначить для Кремля нерушимые «красные линии».

Источник: Укринформ.

НАТО планирует 12 октября представить в Польше новую оборонную стратегию под названием «Теория победы». Документ должен представить верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Альянса есть различные варианты реагирования на гибридные атаки РФ, а ответ союзников не обязательно будет симметричным или публичным.

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