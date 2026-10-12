Американський командувач НАТО назвав мету російських атак у Європі

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Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Алексус Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму заявив, що найкращою відповіддю на гібридні операції росії є збільшення західної військової допомоги Україні, зокрема розширення внесків до програми PURL та передача додаткових ракет-перехоплювачів для ППО. За словами генерала, підрив готовності Заходу підтримувати Київ є однією з головних цілей російських провокацій, тому рішуча відсіч спростує розрахунки москви.

Гринкевич наголосив на необхідності публічно називати виконавців після встановлення відповідальності за кожну конкретну атаку, щоб позбавити росію ілюзії анонімності та безкараності. Він також закликав союзників по НАТО до чіткої координації дій під час вироблення спільних відповідей, що дасть змогу уникнути хаотичних сигналів та окреслити для кремля непорушні «червоні лінії».

Джерело: Укрінформ.

НАТО планує 12 жовтня представити в Польщі нову оборонну стратегію під назвою «Теорія перемоги». Документ має презентувати верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має різні варіанти реагування на гібридні атаки рф, а відповідь союзників не обов'язково буде симетричною чи публічною.

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