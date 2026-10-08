Кремль усиливает давление на Молдову — к традиционному дестабилизированию внутриполитической жизни страны добавились многочисленные воздушные тревоги. За последние недели Москва продемонстрировала грубую силу: воздушное пространство страны нарушили около десятка российских дронов и даже ракет, которые взрывались и падали прямо на территории Молдовы. Эти удары уже создают угрозу для приграничной инфраструктуры. Между тем в Кишиневе пророссийские политические силы перешли к новой провокации – требуют импичмента проевропейского президента Майи Санду.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что речь идет о масштабной гибридной атаке РФ, последствия которой могут непосредственно угрожать югу Украины. Подробнее — в материале UA.News.



Российские дроны над Молдовой



Российские беспилотники и ракеты всё чаще залетают в Молдову. Если раньше инциденты в основном связывали с «заблудившимися» дронами, то сейчас это уже напоминает спланированные акции. За последние недели были случаи, когда дроны нарушали воздушное пространство страны и взрывались по несколько раз в день.

30 сентября один из таких дронов упал в Анений-Нойском районе — взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи. В тот же день в Молдову залетели ещё два беспилотника. В Минобороны подтвердили: дроны были реактивными. Пришлось закрыть воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

МИД Молдовы тогда официально осудил нарушение воздушного пространства и вызвал «на ковёр» назначенного посла РФ Олега Озерова. Но после этого налеты не прекратились, а наоборот — усилились.

Утром 3 октября национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет сразу пяти летательных аппаратов в то же время, когда российская армия бомбила Украину. По данным системы мониторинга, взрывы прогремели вблизи населенных пунктов Крокмаз, Штефан-Воде, Бозиени, Хинчешти, Делакеу, Пухечени, Анений-Ной. В МВД страны сообщили об обнаружении остатков трех ракет и двух беспилотников.



Еще одна цель для воздушных ударов россиян — международные пункты пропуска между Украиной и Молдовой. 9 сентября российские БПЛА атаковали пункт пропуска «Старокозаче» на границе Украины с Молдовой. Один из них попал в объект, два других упали неподалеку. Среди гражданских лиц, находившихся возле КПП, двое погибли, ещё трое получили травмы.

Инциденты продолжались. Утром 5 октября рядом с пограничным пунктом «Паланка» упал снаряд, который отскочил от земли и попал в рейсовый автобус, стоявшей у шлагбаума. По данным Пограничной полиции, один сотрудник получил легкое ранение, а работу КПП «Паланка — Маяки-Зручное» пришлось приостановить на несколько часов.



Учитывая рост числа жертв и пострадавших, власти Молдовы больше не могли игнорировать российские удары по КПП. 7 октября в Министерстве внутренних дел заявили, что создают защитные зоны на контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Было объявлено, что в этих укрытиях пограничники и гражданские лица смогут укрыться от возможных ударов дронов.

Активность пророссийских депутатов



Проевропейский курс нынешнего руководства Молдовы основан на убеждении, что вступление в Евросоюз — единственный путь выживания страны под давлением гибридных атак Кремля. В мае 2026 года президент Майя Санду объявила, что Кишинев готов к переговорам с Европейским Союзом по всем переговорным направлениям. «Начало переговоров позволит Молдове перейти к следующим этапам евроинтеграции», — заверила Санду.



А уже 5 октября премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что Молдова работает над тем, чтобы к началу 2028 года завершить техническую часть переговоров о вступлении в Евросоюз. Таким образом, Молдова будет готова стать членом ЕС уже в 2030 году. Эту дату он назвал в Брюсселе после заседания Совета ассоциации «Молдова — ЕС».

Помимо евроинтеграции, на заседании в Брюсселе обсудили безопасность региона. Молдова стала вторым после Украины крупнейшим получателем средств из Европейского фонда мира. В общей сложности речь идет о помощи в размере 317 млн евро. В 2026 году 120 млн из этих средств направлены на противовоздушную оборону Молдовы, учитывая повышенную угрозу российских ударов для населения и инфраструктуры.

На фоне предметных переговоров о вступлении Молдовы в ЕС Кремль не прекращает попыток сместить проевропейские власти страны. В Кишиневе значительно активизировались пророссийские политические силы.



29 сентября 2026 года молдавская оппозиция во главе с бывшим премьер-министром Ионом Кику официально зарегистрировала в парламенте инициативу об отстранении от должности президента Майи Санду. Её обвинили «в узурпации власти и ухудшении общей ситуации в стране: в социальной, экономической и политической сферах». Проект подписали 46 депутатов парламентской оппозиции: от Партии коммунистов, Партии социалистов, «Нашей партии», партии «Демократия дома» и блока «Альтернатива». Сейчас они публично планируют свои дальнейшие действия против президента Санду.



Правда, сам процесс импичмента — долгая история в Молдове. Проект ещё предстоит обсудить на заседании парламента, после чего глава государства сможет изложить свою позицию в защиту. Если проект будет принят большинством депутатов, его рассмотрит Конституционный суд. После получения заключения Конституционного суда в парламенте регистрируется проект нового постановления — уже непосредственно об отстранении президента от должности. Если его поддержат 68 из 101 парламентария, президента отстранят от должности. Но в течение максимум 30 дней должен быть организован референдум, на котором будет вынесен вопрос об окончательном отстранении главы государства.

Вызовы в сфере

безопасности и настроения граждан



Сближение с Евросоюзом стабильно поддерживает большинство населения Молдовы. Как показывают опросы 2026 года, более 70% молдован видят положительные стороны в отношениях с ЕС и считают Евросоюз главным финансовым донором. В целом 58 % граждан поддерживают вступление Молдовы в ЕС, 22 % — против, а 20 % сохраняют нейтральную позицию. То есть в стране остается значительная часть тех, кто еще не определился.

Однако не менее показателен другой социологический опрос, проведенный с 25 августа по 9 сентября центром CBS AXA среди 2009 человек в возрасте от 18 лет. Вопросы касались вызовов в сфере безопасности для Молдовы. Результаты исследования показали заметную поляризацию в обществе.

Более 80% опрошенных считают, что Молдова не готова к защите от внешней агрессии. Большинство — около 45% граждан — выступает за нейтралитет. На втором месте среди вариантов решений в сфере обороны — вступление в Европейский Союз, затем — сотрудничество в вопросах безопасности с Российской Федерацией. Вступление в НАТО для укрепления обороны Молдовы поддерживают лишь примерно 4% граждан.

В то же время исследование показало: шесть из десяти граждан Молдовы считают, что страна может укрепить свою оборону только с помощью внешних союзников.

Александр Коваленко: РФ начинает против Молдовы масштабную гибридную атаку



Ситуация в Молдове действительно обостряется. Во-первых, мы видим, что пророссийская оппозиция инициировала процесс импичмента Майи Санду. По нему ещё предстоит проголосовать, но сам процесс уже запущен, отмечает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Очень странным образом именно в этот период, когда пророссийские силы активизировались вокруг вопроса об импичменте Майи Санду, над Молдовой участились полеты российских дронов. Причем мы наблюдаем уже не только нарушение молдавского воздушного пространства — дроны падают непосредственно на территории страны. Это создает дополнительные угрозы. Раньше таких случаев не было, а теперь их стало больше.

Я связываю это, в частности, с попытками пророссийских сил разжечь соответствующие настроения: «Мол, посмотрите, к чему довела нас Майя Санду. При её президентстве на территорию Молдовы уже прилетают дроны-камикадзе. С Россией нужно дружить. Политика Санду в отношении Европы и НАТО никуда нас не приведет. Следовательно, нужно объявить и поддержать ее импичмент. Иначе у нас будет так же, как в Украине — будет война».

Именно такие нарративы пророссийские силы могут использовать для давления на действующего президента Молдовы. Действительно, это внутренняя дестабилизация, которая в значительной степени координируется непосредственно из России через посольство. Озеров, кстати, является одним из непосредственных кураторов таких действий. Именно он координирует различные антимолдавские акции, происходящие в Приднестровье. В последнее время их стало больше.

В Приднестровье открыто навязывается нарратив о том, что Молдова якобы является фактором «геноцида приднестровского народа» и т. п. Российская пропаганда использует многие из этих моментов как в самой России и Приднестровье, так и пытается внедрить их в информационное пространство Молдовы.

Поэтому, на мой взгляд, сейчас против Молдовы начинается масштабная гибридная атака с использованием политических сил, информационных ресурсов, а также непосредственно физической силы — в частности, таких инструментов террора, как «шахиды».

Если к власти в Молдове придут пророссийские силы — это станет серьёзной угрозой для Украины, прежде всего для южных регионов, считает Александр Коваленко.

«Если мы потеряем демократическую Молдову, это может обернуться катастрофой для нашего юго-западного региона. Молдова играет очень важную роль в транспортной логистике Одесской области и в целом юга Украины. Это очень важная связь.

Кроме того, для нас Молдова важна как стабильная страна, на которую мы можем опираться. У нас общее видение развития — европейское направление, развитие демократии. Если в Молдове сменится власть — например, в результате импичмента или по другим причинам — и к власти придут пророссийские силы, у нас возникнут серьёзные проблемы с этой страной. Сейчас они нам совершенно не нужны.

У нас и так есть проблема с Приднестровьем, которое имеет общую границу с Украиной и превратилось в зону сдерживания наших войск. У нас там размещены соответствующие подразделения, силы и средства, необходимые для упреждающего реагирования в случае возникновения угрозы со стороны Приднестровья.

Я не могу сказать, что Приднестровье в том виде, в каком оно существует сейчас, представляет непосредственную угрозу для Украины. Но если вся Молдова превратится в одно большое Приднестровье, это уже будет серьёзная угроза для нашего южного региона. Поэтому, безусловно, для нас чрезвычайно важно, чтобы действующая власть Молдовы сохранилась, а президент Майя Санду не потеряла свой пост и продолжила проевропейский курс».

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