Новый посол Израиля в Украине рассказал о своем отношении к России

Новый посол Израиля в Украине Рои Розенблит рассказал о своем отношении к России, где он долгое время жил и работал. Он отметил, что Израиль поддерживает дипломатические каналы связи с Россией, как это делает большинство стран мира.

«На самом деле, Россия является частью моей личной биографии: там росли мои дети, когда были маленькими. Но сейчас я — посол Израиля в Украине. Российский этап моей профессиональной деятельности завершился давно — ещё до 2014 года. Я здесь, чтобы представлять свою страну в Украине, и моя задача — понять, что Израиль может сделать для Украины и что мы можем сделать вместе для наших двух стран и двух народов», — подчеркнул посол.

Рои Розенблит также объяснил, почему Израиль продолжает поддерживать дипломатические контакты с Россией. По словам посла, дипломатия предполагает взаимодействие даже с государствами, позицию которых страна не разделяет. Он подчеркнул, что Израиль, как и большинство стран мира, поддерживает дипломатические каналы с Москвой.

«Как посол Израиля в Украине, я предпочитаю говорить о своей сфере деятельности – о том, что Израиль делает и планирует делать для Украины. Многие израильтяне стремятся помочь украинскому народу. Мы, как посольство Израиля, уже многое сделали для Украины и планируем сделать еще больше», — подчеркнул посол Израиля в Украине.

Израиль после начала полномасштабной войны не разорвал дипломатических отношений с Россией. Иерусалим осуждает российское вторжение и поддерживает территориальную целостность Украины, однако сохраняет каналы связи с Москвой, в частности из-за собственных интересов в сфере безопасности и необходимости координации действий в Сирии.

В интервью «Главкому» дипломат поделился личным и профессиональным опытом, связанным с этой страной.

Посол Израиля прокомментировал возможную экстрадицию Миндича и Цукермана.

Напомним, ВАКС рассмотрит жалобу относительно санкций против Миндича по упрощенной процедуре.

Предложение о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Бориса Цукермана было одобрено на заседании правительства и направлено на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана введен стандартный санкционный пакет сроком на три года, а лишение государственных наград — бессрочное.

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