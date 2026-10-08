Новий посол Ізраїлю в Україні розповів про своє ставлення до Росії

0:00 / 0:00

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів про своє ставлення до Росії, де він тривалий час жив і працював. Він зазначив, що Ізраїль підтримує дипломатичні канали зв’язку з Росією, як це робить більшість країн світу.

«Насправді, Росія є частиною моєї особистої біографії: там зростали мої діти, коли були маленькими. Але зараз я – посол Ізраїлю в Україні. Російський етап моєї професійної діяльності завершився давно – ще до 2014 року. Я тут, щоб представляти свою країну в Україні, і моє завдання – зрозуміти, що Ізраїль може зробити для України та що ми можемо зробити разом для наших двох країн і двох народів», – наголосив посол.

Рої Розенбліт також пояснив, чому Ізраїль продовжує підтримувати дипломатичні контакти з Росією. За словами посла, дипломатія передбачає взаємодію навіть із державами, позицію яких країна не поділяє. Він наголосив, що Ізраїль, як і більшість країн світу, зберігає дипломатичні канали з Москвою.

«Як посол Ізраїлю в Україні, я волію говорити про свою сферу діяльності – про те, що Ізраїль робить і планує робити для України. Чимало ізраїльтян прагнуть допомогти українському народові. Ми, як посольство Ізраїлю, вже багато зробили для України й плануємо зробити ще більше», – підкреслив посол Ізраїлю в Україні.

Ізраїль після початку повномасштабної війни не розірвав дипломатичних відносин із Росією. Єрусалим засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України, однак зберігає канали зв’язку з Москвою, зокрема через власні безпекові інтереси та необхідність координації дій у Сирії.

В інтерв’ю «Главкому», дипломат поділився особистим і професійним досвідом, пов’язаним із цією країною.

Посол Ізраїлю прокоментував можливу екстрадицію Міндіча та Цукермана.

Нагадаємо, ВАКС розгляне скаргу щодо санкцій проти Міндіча за спрощеною процедурою.

Подання про запровадження санкцій проти бізнесменів Тімура Міндіча й Бориса Цукермана ухвалили на засіданні уряду та направили на розгляд до Ради національної безпеки й оборони України.

Проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана запроваджено стандартний санкційний пакет строком на три роки, а позбавлення державних нагород – безстрокове.

Читай нас у