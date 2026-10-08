Россия требует от Нидерландов выдать представителей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Генеральная прокуратура России направила Нидерландам запрос о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. В РФ их заочно осудили, а также объявили в международный розыск.

Среди фигурантов — судьи, принимавшие участие в принятии решения о выдаче ордера на арест Владимира Путина, бывший председатель МУС Пётр Хофманский и экс-прокурор суда Карим Хан.

В Москве утверждают, что представители МУС якобы незаконно привлекали к уголовной ответственности граждан РФ и без законных оснований выдавали ордера на арест российских чиновников.

В декабре 2025 года Московский городской суд заочно приговорил девять представителей МУС к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Самое суровое наказание получил Карим Хан, возглавлявший прокуратуру МУС в марте 2023 года, когда суд выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

Источник: Генеральная прокуратура РФ

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