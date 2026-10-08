РФ вимагає від Нідерландів видати представників МКС, які видали ордер на арешт путіна

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Генпрокуратура Росії направила Нідерландам запит на затримання та видачу дев’ятьох представників Міжнародного кримінального суду. У РФ їх заочно засудили, а також оголосили в міжнародний розшук.

Серед фігурантів — судді, які брали участь у рішенні про видачу ордера на арешт Володимира Путіна, колишній голова МКС Пйотр Хофманський та екс-прокурор суду Карім Хан.

У Москві стверджують, що представники МКС нібито незаконно притягували до кримінальної відповідальності громадян РФ та без законних підстав видали ордери на арешт російських посадовців.

У грудні 2025 року Московський міський суд заочно призначив дев’ятьом представникам МКС від 3,5 до 15 років ув’язнення. Найсуворіше покарання отримав Карім Хан, який очолював прокуратуру МКС у березні 2023 року, коли суд видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Джерело: Генеральна прокуратура РФ

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