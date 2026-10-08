Владимир Кличко решил погасить долг покойной Панеттьер ради наследства дочери

Украинский боксер Владимир Кличко продолжает заботиться о сохранении наследства своей 11-летней дочери Каи-Евдокии после смерти её матери, американской актрисы Хейден Панеттьер. Спортсмен заявил, что планирует за свой счет погасить налоговую задолженность покойной актрисы, чтобы уберечь её имущество от штрафных санкций.

Хейден Панеттьер оставила после себя непогашенные финансовые обязательства. Речь идет о декларациях по налогу на прибыль за 2025 год, срок подачи которых истекает 15 октября 2026 года. Сумма задолженности составляет около 30 тысяч долларов.

Владимир Кличко выразил серьезную обеспокоенность ситуацией. Он опасается, что в случае просрочки выплат на имущество актрисы будут начислены проценты и штрафы за невыполнение требований. Это нанесет прямой финансовый ущерб 11-летней Кае, которая из-за отсутствия завещания стала единственной наследницей состояния матери. В целом наследство Панеттьер оценивается в 6 миллионов долларов.

Чтобы предотвратить обесценивание активов дочери, боксер подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса с просьбой назначить его временным опекуном имущества. В заявлении Кличко подчеркнул, что вложит собственные средства для полной уплаты 30 тысяч долларов налога.

Спортсмен отметил, что сначала авансирует собственные средства, а уже после официального открытия наследственного дела и назначения распорядителя будет добиваться возмещения этой суммы из активов покойной. Такие экстренные меры обусловлены тем, что на данный момент нет официального представителя, который бы защищал интересы имущества Панеттьер.

Об этом стало известно из судебных документов, которые оказались в распоряжении The Daily Mail.

Вскрытие показало причину смерти актрисы Хейден Панеттьер.

Опубликованы последние фото Хейден Панеттьер перед смертью.

Американская актриса Хейден Панеттьери, наиболее известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также как бывшая невеста украинского боксёра Владимира Кличко, скончалась в возрасте 36 лет.



Читай нас в