У Миколаєві сінабони у формі тризуба встановили рекорд України

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У Миколаєві пекарня встановила національний рекорд, представивши 45 різновидів сінабонів. Булочки з різними смаками виклали у формі українського тризуба.

Серед начинок були малина, полуниця, лохина, маршмелоу, баблгам, «Нутелла», «Снікерс», мигдаль та сезонна обліпиха.

Рекорд зафіксували 15 листопада. За словами представниці Книги світових рекордів, раніше тризуб уже викладали з булочок, однак рекорд із такою кількістю різних смаків сінабонів встановили вперше.

Після фіксації рекорду випічку роздали відвідувачам за донати. Зібрані кошти спрямували на підтримку центру реабілітації тварин «Прайд» і благодійного фонду «Відомі».

Джерело: Суспільне

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