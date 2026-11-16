W Mikołajowie sianobony w kształcie trójzębu ustanowiły rekord Ukrainy

W Mikołajowie piekarnia ustanowiła rekord krajowy, prezentując 45 rodzajów bułeczek sinabon. Bułeczki o różnych smakach ułożono w kształt ukraińskiego trójzębu.

Wśród nadzień znalazły się maliny, truskawki, borówka amerykańska, pianki marshmallow, guma balonowa, „Nutella”, „Snickers”, migdały oraz sezonowa rokitnik.

Rekord odnotowano 15 listopada. Jak poinformowała przedstawicielka Księgi Rekordów Świata, trójząb układano już wcześniej z bułeczek, jednak rekord z taką liczbą różnych smaków sinabonów ustanowiono po raz pierwszy.

Po ustanowieniu rekordu wypieki rozdano odwiedzającym w zamian za datki. Zebrane środki przeznaczono na wsparcie centrum rehabilitacji zwierząt „Pride” oraz fundacji charytatywnej „Vidomi”.

Źródło: Suspilne

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