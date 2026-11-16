В Николаеве сенабоны в форме тризуба установили рекорд Украины

В Николаеве пекарня установила национальный рекорд, представив 45 видов синабонов. Булочки с различными вкусами выложили в форме украинского тризуба.

Среди начинок были малина, клубника, голубика, маршмеллоу, баблгам, «Нутелла», «Сникерс», миндаль и сезонная облепиха.

Рекорд зафиксировали 15 ноября. По словам представительницы Книги мировых рекордов, ранее трезубец уже выкладывали из булочек, однако рекорд с таким количеством различных вкусов синабонов установили впервые.

После фиксации рекорда выпечку раздали посетителям за пожертвования. Собранные средства направили на поддержку центра реабилитации животных «Прайд» и благотворительного фонда «Видоми».

Источник: Суспильне

Житель Бучача в Тернопольской области Петр Чорнота вырастил арбуз в форме сердца. Необычную форму удалось получить благодаря специальной прозрачной пластиковой форме, в которой плод рос несколько дней.

Читай нас в