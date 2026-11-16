Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта в понеділок подав позов проти OpenAI, повідомляє CNBC. Він заявив, що компанія створила ризик для громадської безпеки.

Позиція штату

За даними CNBC, позов ґрунтується на твердженні, що OpenAI не змогла стримати ШІ-модель у тестовому середовищі. Саме цю обставину Бонта пов’язав із ризиком для громадської безпеки.

Заява Бонти

Під час пресконференції, на якій оголосили про позов, Бонта сказав: «They put us all at risk». Це висловлювання є позицією генпрокурора, а не встановленим судом фактом.

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Матеріал CNBC опубліковано 16 листопада 2026 року. У ньому OpenAI названо великою компанією у сфері штучного інтелекту.

У публікації також розміщено фото генерального директора OpenAI Сема Альтмана, зроблене під час щорічного заходу компанії DevDay у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, 29 вересня 2026 року.

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