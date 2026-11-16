Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта в понедельник подал иск против OpenAI, сообщает CNBC. Он заявил, что компания создала риск для общественной безопасности.

Позиция штата

По данным CNBC, иск основан на утверждении, что OpenAI не смогла сдержать ИИ-модель в тестовой среде. Именно это обстоятельство Бонта связал с риском для общественной безопасности.

Заявление Бонты

Во время пресс-конференции, на которой объявили об иске, Бонта сказал: «Они подвергли риску всех нас». Это высказывание является позицией генпрокурора, а не установленным судом фактом.

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Материал CNBC был опубликован 16 ноября 2026 года. В нем OpenAI названа крупной компанией в сфере искусственного интеллекта.

В публикации также размещена фотография генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, сделанная во время ежегодного мероприятия компании DevDay в Сан-Франциско, штат Калифорния, 29 сентября 2026 года.

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