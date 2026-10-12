Справу про розтрату $350 тисяч на дроті для фортифікацій передано до суду

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Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких звинувачують у розтраті близько 14,5 млн грн ($350 тис.) бюджетних коштів під час закупівлі загороджень для інженерних споруд у Запорізькій області. Схему організував колишній директор державного підприємства пенітенціарної системи разом із залученими товарознавцем та керівником приватної фірми.

Упродовж лютого–грудня 2024 року фігуранти купували дріт за ринковою вартістю, але вносили до звітності завищені ціни, перераховуючи різницю на рахунки підконтрольних структур. Учасникам організованої групи інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Джерело: Бюро економічної безпеки України

У Києві перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом’янської РДА через закупівлю електроенергії для закладів освіти зі збитками на понад 5,4 мільйона гривень. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокуратура клопотала про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів по завищеним цінам.

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