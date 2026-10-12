Дело о растрате 350 тысяч долларов на проволоку для укреплений передано в суд

Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд обвинительное заключение в отношении трёх лиц, которых обвиняют в растрате около 14,5 млн грн ($350 тыс.) бюджетных средств при закупке ограждений для инженерных сооружений в Запорожской области. Схему организовал бывший директор государственного предприятия пенитенциарной системы совместно с привлеченными к делу товароведом и руководителем частной фирмы.

В течение февраля–декабря 2024 года фигуранты покупали проволоку по рыночной стоимости, но вносили в отчетность завышенные цены, перечисляя разницу на счета подконтрольных структур. Участникам организованной группы инкриминируют присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины

В Киеве перед судом предстанет бывший начальник управления образования Соломенской РГА из-за закупки электроэнергии для учебных заведений с убытками на сумму более 5,4 миллиона гривен. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Прокуратура ходатайствовала о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий по завышенным ценам.

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