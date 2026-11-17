Республіканці в бюджетному комітеті Сенату США запропонували передбачити 300 млн доларів на протидію російському впливу в межах бюджету на 2027 фінансовий рік. Також у проєкті закладено фінансування заходів проти впливу Китаю та Ірану.

Відповідні витрати пропонують включити до законопроєкту про фінансування Державного департаменту США, закордонних операцій та пов’язаних програм на 2027 фінансовий рік.

Документ є частиною пакета з п’яти бюджетних законопроєктів, тексти яких комітет оприлюднив 16 листопада.

Окрім 300 млн доларів на протидію російському впливу, бюджетний проєкт передбачає фінансування таких напрямів:

45 млн доларів — на протидію впливу Ірану;

400 млн доларів — на протидію впливу Китаю;

1,8 млрд доларів — на реалізацію Індо-Тихоокеанської стратегії та протидію КНР;

3,3 млрд доларів — на військову допомогу Ізраїлю через Державний департамент США.

Водночас ідеться саме про запропоновані бюджетні витрати, а не про вже затверджене чи виділене фінансування.

Голова Комітету Сенату США з асигнувань, сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз, заявила, що законопроєкт має посилити національну безпеку Сполучених Штатів і забезпечити Державний департамент необхідними ресурсами для реагування на нові виклики.

За її словами, документ також передбачає продовження безпекової допомоги союзникам і партнерам США, зокрема Тайваню та Україні.

Окремим напрямом фінансування залишається протидія розширенню впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Комітет Сенату США з асигнувань, пише EIN Presswire.

Раніше голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон розкритикував вимогу Росії відвести сили НАТО від кордонів Альянсу. Свою позицію американський сенатор оприлюднив у соцмережі Х.

Північноатлантичний альянс розпочав перегляд військових вимог до країн-членів, зосередивши ресурси на протидії Росії замість підготовки до операцій за межами Європи. Цей процес може стати найбільшою зміною у військовому плануванні НАТО за останні 20 років.

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