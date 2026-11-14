У Сенаті США назвали абсурдною вимогу Путіна щодо відведення сил НАТО

0:00 / 0:00

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон розкритикував вимогу Росії відвести сили НАТО від кордонів Альянсу. Свою позицію американський сенатор оприлюднив у соцмережі Х.

За словами Тома Коттона, Путін вкотре довів, що не зацікавлений у досягненні мирної угоди шляхом переговорів. Сенатор вважає, що подальші дипломатичні контакти наразі перетворилися на фарс.

Коттон наголосив, що російський диктатор погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не здатний перемогти.

«Виведення військ країн НАТО звід власних кордонів – це абсурдна вимога Росії. Путін погодиться припинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не зможе перемогти. Ми маємо допомогти Україні довести це», – заявив сенатор.

Нагадаємо, Путін нагадав США про ультиматум НАТО, який висував ще у 2021 році.

Північноатлантичний альянс розпочав перегляд військових вимог до країн-членів, зосередивши ресурси на протидії Росії замість підготовки до операцій за межами Європи. Цей процес може стати найбільшою зміною у військовому плануванні НАТО за останні 20 років.

Хяккянен відреагував на повідомлення про вимогу РФ щодо виходу Фінляндії з НАТО.

Читай нас у