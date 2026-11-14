В Сенате США назвали абсурдным требование Путина об отводе сил НАТО
Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, раскритиковал требование России отвести силы НАТО от границ Альянса. Свою позицию американский сенатор изложил в социальной сети Х.
По словам Тома Коттона, Путин в очередной раз доказал, что не заинтересован в достижении мирного соглашения путем переговоров. Сенатор считает, что дальнейшие дипломатические контакты на данный момент превратились в фарс.
Коттон подчеркнул, что российский диктатор согласится остановить войну только тогда, когда осознает, что не способен победить.
«Вывод войск стран НАТО за пределы собственных границ — это абсурдное требование России. Путин согласится прекратить войну только тогда, когда поймет, что не сможет победить. Мы должны помочь Украине доказать это», — заявил сенатор.
Напомним, Путин напомнил США об ультиматуме НАТО, который выдвигал ещё в 2021 году.
Североатлантический альянс приступил к пересмотру военных требований к странам-членам, сосредоточив ресурсы на противодействии России вместо подготовки к операциям за пределами Европы. Этот процесс может стать самым значительным изменением в военном планировании НАТО за последние 20 лет.
Хяккянен отреагировал на сообщение о требовании РФ о выходе Финляндии из НАТО.