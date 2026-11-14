Przewodniczący Komisji Wywiadowczej Senatu USA, republikanin Tom Cotton, skrytykował żądanie Rosji dotyczące wycofania sił NATO z granic Sojuszu. Amerykański senator przedstawił swoje stanowisko w serwisie społecznościowym X.

Według Toma Cottona Putin po raz kolejny udowodnił, że nie jest zainteresowany osiągnięciem porozumienia pokojowego w drodze negocjacji. Senator uważa, że dalsze kontakty dyplomatyczne stały się obecnie farsą.

Cotton podkreślił, że rosyjski dyktator zgodzi się zakończyć wojnę dopiero wtedy, gdy zda sobie sprawę, że nie jest w stanie zwyciężyć.

„Wycofanie wojsk krajów NATO z obszaru przylegającego do własnych granic to absurdalne żądanie Rosji. Putin zgodzi się zakończyć wojnę dopiero wtedy, gdy zrozumie, że nie będzie w stanie zwyciężyć. Musimy pomóc Ukrainie to udowodnić” – oświadczył senator.

Przypomnijmy, że Putin przypomniał Stanom Zjednoczonym o ultimatum NATO, które postawił jeszcze w 2021 roku.

Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął przegląd wymagań wojskowych wobec państw członkowskich, skupiając zasoby na przeciwdziałaniu Rosji zamiast na przygotowaniach do operacji poza Europą. Proces ten może stać się największą zmianą w planowaniu wojskowym NATO w ciągu ostatnich 20 lat.

Hakkinen zareagował na doniesienia o żądaniu Rosji dotyczącym wystąpienia Finlandii z NATO.

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