淀粉样纤维帮助将RNA递送至小鼠胚胎——ScienceAlert

哥伦比亚大学祖克曼研究所的研究人员发现，精液中的微小淀粉样蛋白纤维能够结合RNA、进入精子，并在受精后帮助将这种载荷递送至小鼠胚胎。发表在《Molecular Cell》期刊上的这项研究结果由ScienceAlert报道。

RNA有助于形成自身的载体

科学家研究了由前列腺产生的前列腺酸性磷酸酶（PAP）的一种片段。该片段带正电荷，而RNA带负电荷。在实验室中混合时，这些分子相互结合，形成小液滴，随后形成含有RNA的淀粉样结构纤维。

没有RNA时，PAP片段会留在溶液中。加入RNA促进了它们聚集，并加快了纤维形成。在人类精液样本中，该团队还在含有淀粉样纤维的组分中发现了小RNA。被鉴定出的序列中，很大一部分是转运RNA的片段，而转运RNA通常参与蛋白质合成。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在精子内部发现了纤维

为检验这些纤维能否进入精子，研究人员将微小金颗粒附着在实验室制成的纤维上。由于牛精子的细胞相对较大，他们使用牛精液进行详细成像。冷冻电子断层扫描发现了精子内部的标记纤维。额外实验显示，人类和小鼠精子也能够摄取这类纤维。

在体外受精过程中，小鼠精子预先接受由人类PAP片段形成的纤维处理。这些蛋白质片段随后在两细胞小鼠胚胎中被发现。为追踪RNA，科学家使用了标记有较重碳和氮同位素的分子：在存在纤维的情况下，更多这类RNA进入了胚胎。

当纤维装载了含有合成绿色荧光蛋白指令的RNA时，胚胎中的这种蛋白质至少是由获得相同RNA但未接触纤维的精子形成的胚胎的十倍。与此同时，研究人员强调，他们尚未确定天然纤维及其通常携带的RNA载荷是否会影响胚胎发育。实验并未在人类胚胎上进行，也未在自然受孕条件下进行。

关注我们在