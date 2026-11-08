Исследователи из Института Цукермана Колумбийского университета выяснили, что мелкие амилоидные белковые волокна в семенной жидкости способны связывать РНК, проникать в сперматозоиды и способствовать доставке этого груза к эмбрионам мышей после оплодотворения. Результаты работы, опубликованной в журнале Molecular Cell, описывает ScienceAlert.

РНК помогает создавать собственный носитель

Ученые изучали фрагмент фермента простатической кислой фосфатазы, или PAP, который вырабатывает предстательная железа. Этот фрагмент имеет положительный электрический заряд, тогда как РНК — отрицательный. При лабораторном смешивании молекулы связывались, образовывали небольшие капли, а затем — волокна с амилоидной структурой, содержащие РНК.

Без РНК фрагменты PAP оставались в растворе. Добавление РНК способствовало их объединению и ускоряло формирование волокон. В образцах человеческой семенной жидкости команда также обнаружила малые РНК во фракции, содержавшей амилоидные волокна. Значительная часть идентифицированных последовательностей была фрагментами транспортной РНК, которая обычно участвует в синтезе белков.

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Волокна обнаружили внутри сперматозоидов

Чтобы проверить, могут ли волокна попадать в сперматозоиды, исследователи прикрепили к созданным в лаборатории волокнам крошечные частицы золота. Для детальной визуализации они использовали сперму быков, поскольку ее клетки относительно крупные. Криоэлектронная томография выявила меченые волокна внутри сперматозоидов. Дополнительные эксперименты показали, что такие волокна также могут поглощать человеческие и мышиные сперматозоиды.

При лабораторном оплодотворении сперматозоиды мышей предварительно обрабатывали волокнами, образованными из фрагментов человеческого PAP. Эти белковые фрагменты впоследствии обнаружили в двухклеточных эмбрионах мышей. Для отслеживания РНК ученые использовали молекулы, меченные более тяжелыми изотопами углерода и азота: при наличии волокон к эмбрионам попадало больше такой РНК.

Когда волокна загрузили РНК с инструкциями по синтезу зеленого флуоресцентного белка, эмбрионы содержали как минимум в десять раз больше этого белка, чем эмбрионы, полученные из сперматозоидов, которым ввели такую же РНК без волокон. В то же время исследователи подчеркнули, что еще не установили, влияют ли природные волокна и их обычный РНК-груз на развитие эмбриона. Эксперименты не проводились на человеческих эмбрионах или в условиях естественного зачатия.

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