以色列下一届议会最多可能选出35名女性，这将创下纪录。据推动政府性别平等的5050倡议组织分析，最可能的预测是约有33名女性议员当选，《耶路撒冷邮报》报道。

现届以色列议会有31名女性和89名男性。5050的预测基于截至10月16日的多项民调结果综合得出。按照最低估计，议会中的女性人数将维持在目前的31人水平。

可能的联盟构成

如果现任联盟组建下一届政府，潜在联盟的56名议员中将只有7名女性。这少于现届以色列议会中代表执政联盟力量的9名女性议员。如果反对派集团能够组建政府，其潜在联盟中将有24名女性。

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各党代表情况

根据5050的评估，利库德集团的性别失衡最为严重。在预计通过其名单获得席位的22名议员中，可能有3名女性。2020年，利库德集团36名议员中有10名女性；在现届以色列议会中，该党32名议员中有7名女性议员。

预计沙斯党和联合妥拉犹太教党不会有女性当选。在宗教犹太复国主义党预计当选的6名议员中，有1名女性；而奥兹玛·耶胡迪特和以色列是我们的家园党可能各有8名议员中的2名女性议员。预测显示，雅沙尔和贝亚哈德的女性比例将最高：女性可能分别获得11席和6席，即这两个党各自代表席位的一半。

5050创始人雅埃尔·耶希埃利强调，议会中女性的最终人数将由选民而非民意调查决定。

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