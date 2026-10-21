W Izraelu do następnej kadencji Knesetu może zostać wybranych do 35 kobiet, co byłoby rekordowym wynikiem. Według analizy inicjatywy 5050, która promuje równość płci we władzach, najbardziej prawdopodobna prognoza wynosi około 33 posłanek — informuje „Jerusalem Post”.

Obecny Kneset liczy 31 kobiet i 89 mężczyzn. Prognoza 5050 opiera się na zestawieniu wyników kilku sondaży według stanu na 16 października. Według najniższej oceny liczba kobiet w parlamencie pozostanie na obecnym poziomie — 31.

Możliwy skład koalicji

Jeśli następny rząd utworzy obecna koalicja, w potencjalnej koalicji będzie tylko siedem kobiet spośród 56 deputowanych. To mniej niż dziewięć posłanek reprezentujących siły koalicyjne w obecnym Knesecie. Jeśli rząd zdoła utworzyć blok opozycyjny, w jego potencjalnej koalicji będą 24 kobiety.

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Reprezentacja w partiach

Największa nierównowaga płci, według oceny 5050, występuje w partii Likud. Spośród 22 deputowanych, którym prognozuje się mandaty z jej listy, kobietami mogą być trzy osoby. W 2020 roku wśród 36 deputowanych Likudu było 10 kobiet, a w obecnym składzie Knesetu partia ma siedem posłanek spośród 32 parlamentarzystów.

Z partii Szas oraz Zjednoczony Judaizm Tory nie prognozuje się wyboru żadnej kobiety. W partii Religijny Syjonizm wśród sześciu deputowanych oczekuje się jednej kobiety, podczas gdy Ocma Jehudit oraz Nasz Dom Izrael mogą mieć po dwie posłanki na osiem osób. Według prognozy największy udział kobiet będą miały Jaszar i Bejachad: kobiety mogą zdobyć odpowiednio 11 i sześć miejsc, czyli połowę reprezentacji każdej z tych partii.

Założycielka 5050 Jael Jechieli podkreśliła, że ostateczną liczbę kobiet w parlamencie określą wyborcy, a nie sondaże.

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