До Кнесету можуть обрати рекордні 35 жінок — Jerusalem Post

В Ізраїлі до наступного скликання Кнесету можуть обрати до 35 жінок, що стало б рекордним показником. За аналізом ініціативи 5050, яка просуває гендерну рівність у владі, найімовірніший прогноз становить близько 33 депутаток, повідомляє Jerusalem Post.

Нинішній Кнесет налічує 31 жінку та 89 чоловіків. Прогноз 5050 ґрунтується на сукупності результатів кількох опитувань станом на 16 жовтня. За найнижчою оцінкою, кількість жінок у парламенті залишиться на нинішньому рівні — 31.

Можливий склад коаліцій

Якщо наступний уряд сформує нинішня коаліція, у потенційній коаліції буде лише сім жінок із 56 депутатів. Це менше, ніж дев’ять депутаток, які представляють коаліційні сили в чинному Кнесеті. Якщо ж уряд зможе сформувати опозиційний блок, у його потенційній коаліції буде 24 жінки.

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Представництво у партіях

Найбільший гендерний дисбаланс, за оцінкою 5050, спостерігається у партії «Лікуд». Із 22 депутатів, яким прогнозують місця за її списком, жінками можуть бути троє. У 2020 році серед 36 депутатів «Лікуду» було 10 жінок, а в нинішньому складі Кнесету партія має сім депутаток із 32 парламентарів.

Від партій ШАС та «Об’єднаний юдаїзм Тори» не прогнозують обрання жодної жінки. У партії «Релігійний сіонізм» серед шести депутатів очікують одну жінку, тоді як «Оцма єгудіт» та «Наш дім Ізраїль» можуть мати по дві депутатки з восьми. Найбільшу частку жінок, за прогнозом, матимуть «Яшар» і «Беяхад»: жінки можуть отримати відповідно 11 і шість місць, або половину представництва кожної з цих партій.

Засновниця 5050 Яель Єхіелі наголосила, що остаточну кількість жінок у парламенті визначать виборці, а не соціологічні опитування.

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