В Израиле в следующий созыв Кнессета могут избрать до 35 женщин, что стало бы рекордным показателем. Согласно анализу инициативы 5050, продвигающей гендерное равенство во власти, наиболее вероятный прогноз составляет около 33 женщин-депутатов, сообщает Jerusalem Post.

Нынешний Кнессет насчитывает 31 женщину и 89 мужчин. Прогноз 5050 основан на совокупности результатов нескольких опросов по состоянию на 16 октября. По самой низкой оценке, число женщин в парламенте останется на нынешнем уровне — 31.

Возможный состав коалиций

Если следующее правительство сформирует нынешняя коалиция, в потенциальной коалиции будет лишь семь женщин из 56 депутатов. Это меньше, чем девять женщин-депутатов, представляющих коалиционные силы в действующем Кнессете. Если же правительство сможет сформировать оппозиционный блок, в его потенциальной коалиции будет 24 женщины.

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Представительство в партиях

Наибольший гендерный дисбаланс, по оценке 5050, наблюдается в партии «Ликуд». Из 22 депутатов, которым прогнозируют места по ее списку, женщинами могут быть трое. В 2020 году среди 36 депутатов «Ликуда» было 10 женщин, а в нынешнем составе Кнессета партия имеет семь женщин-депутатов из 32 парламентариев.

От партий ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» не прогнозируют избрания ни одной женщины. В партии «Религиозный сионизм» среди шести депутатов ожидают одну женщину, тогда как «Оцма йехудит» и «Наш дом Израиль» могут иметь по две женщины-депутата из восьми. Согласно прогнозу, наибольшую долю женщин будут иметь «Яшар» и «Беяхад»: женщины могут получить соответственно 11 и шесть мест, или половину представительства каждой из этих партий.

Основательница 5050 Яэль Ехиэли подчеркнула, что окончательное число женщин в парламенте определят избиратели, а не социологические опросы.

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