在墨西哥，当地社区正通过法院寻求最终取消加勒比海沿岸锡安卡安生物圈保护区内的道路项目。他们还要求修复施工期间受损的区域。环保组织称，建设工程威胁红树林、森林生态系统、天然井和沙丘，据Mongabay报道。

保护区内的道路

Puerta al Mar项目，即“通往大海之门”，计划修建一条长54.6公里的道路，连接费利佩·卡里略·波多市与沿海村庄维希亚奇科。其中23.7公里位于保护区范围内。该项目还包括停车场、仓储区、警卫岗、电力变电站以及水处理基础设施。

该项目由墨西哥国防部Sedena负责，是尤卡坦半岛Tren Maya铁路项目更大规模开发的一部分。道路建设于2023年启动，依据时任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的一项法令。该法令加快了Tren Maya及其他被认定为符合公共利益并对国家安全具有重要意义项目的许可和执照发放。

向法院申请

4月，墨西哥环境部Semarnat有条件地批准了Sedena提交的项目环境影响评估。同时，该部门表示，需要采取额外措施，以防止对陆地和水生生态系统造成损害。

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此后，当地社区提交了禁令申请，要求永久取消该项目，并修复因建设受损的区域。这份于6月首次提交的申请曾两次被驳回，其中包括对申请人法律地位的疑问。申请由费利佩·卡里略·波多的8名原住民居民、沿海城镇蓬塔阿连的83名居民、6个渔业合作社和1家私营企业提交。

10月初，Semarnat表示，保护区内仅将推进开展保护活动和支持当地社区参与旅游所必需的最低限度基础设施。然而，环保人士坚持认为，这一声明不具有法院裁决的效力，也不能保证工程停止。他们认为，法院裁决可以最终取消该项目，并为生态修复铺平道路。

金塔纳罗奥州的锡安卡安保护区占地超过52.8万公顷，包括红树林、热带森林和沙丘。该地自1987年起被列为联合国教科文组织世界遗产，是美洲豹、中美貘和数百种候鸟的栖息地。

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