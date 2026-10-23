В Мексике местные общины добиваются через суд окончательной отмены проекта дороги в биосферном заповеднике Сиан-Каан на Карибском побережье. Они также требуют восстановить участки, поврежденные во время работ. Экологические группы утверждают, что строительство угрожает мангровым лесам, лесным экосистемам, сенотам и дюнам, сообщает Mongabay.

Дорога в пределах заповедника

Проект Puerta al Mar, или «Дверь к морю», предусматривает дорогу протяженностью 54,6 км между городом Фелипе-Каррильо-Пуэрто и прибрежной деревней Вихия-Чико. Из этой протяженности 23,7 км расположены в пределах заповедника. Проект также включает автостоянку, складскую зону, пост охраны, электроподстанцию и инфраструктуру для обработки воды.

За проект отвечает Секретариат национальной обороны Мексики Sedena в рамках более масштабного развития железнодорожного проекта Tren Maya на полуострове Юкатан. Строительство дороги начали в 2023 году по указу тогдашнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который ускорял выдачу разрешений и лицензий для Tren Maya и других проектов, определенных как представляющие общественный интерес и имеющие значение для национальной безопасности.

Обращение в суд

В апреле Министерство окружающей среды Мексики Semarnat условно одобрило представленную Sedena оценку воздействия проекта на окружающую среду. В то же время ведомство заявило, что необходимы дополнительные меры для предотвращения ущерба наземным и водным экосистемам.

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После этого местные общины подали заявление о судебном запрете, требуя навсегда отменить проект и восстановить территории, поврежденные строительством. Заявление, впервые поданное в июне, дважды отклоняли, в том числе из-за вопросов относительно правового статуса заявителей. Его подали восемь коренных жителей Фелипе-Каррильо-Пуэрто, 83 жителя прибрежного города Пунта-Аллен, шесть рыболовецких кооперативов и одно частное предприятие.

В начале октября Semarnat заявило, что в заповеднике будут продвигать только минимально необходимую инфраструктуру для природоохранной деятельности и поддержки туризма с участием местных общин. Однако защитники природы настаивают, что такое заявление не имеет силы судебного решения и не гарантирует прекращения работ. По их мнению, решение суда могло бы окончательно отменить проект и открыть путь к экологическому восстановлению.

Заповедник Сиан-Каан в штате Кинтана-Роо занимает более 528 тысяч гектаров мангровых лесов, тропических лесов и дюн. Он имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года и является средой обитания ягуаров, центральноамериканских тапиров и сотен видов перелетных птиц.

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