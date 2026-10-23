W Meksyku lokalne społeczności domagają się przed sądem ostatecznego anulowania projektu drogi w Rezerwacie Biosfery Sian Ka'an na wybrzeżu karaibskim. Żądają także odtworzenia obszarów uszkodzonych podczas prac. Grupy ekologiczne twierdzą, że budowa zagraża lasom namorzynowym, ekosystemom leśnym, cenotom i wydmom, informuje Mongabay.

Droga w granicach rezerwatu

Projekt Puerta al Mar, czyli „Drzwi do morza”, zakłada budowę drogi o długości 54,6 km między miastem Felipe Carrillo Puerto a nadmorską wsią Vigía Chico. Z tej długości 23,7 km znajduje się w granicach rezerwatu. Projekt obejmuje także parking, strefę magazynową, posterunek ochrony, podstację elektryczną oraz infrastrukturę do uzdatniania wody.

Za projekt odpowiada Meksykański Sekretariat Obrony Narodowej Sedena w ramach szerszego rozwoju projektu kolejowego Tren Maya na Półwyspie Jukatan. Budowę drogi rozpoczęto w 2023 roku na mocy dekretu ówczesnego prezydenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, który przyspieszał wydawanie zezwoleń i licencji dla Tren Maya oraz innych projektów uznanych za leżące w interesie publicznym i istotne dla bezpieczeństwa narodowego.

Odwołanie do sądu

W kwietniu meksykańskie Ministerstwo Środowiska Semarnat warunkowo zatwierdziło przedstawioną przez Sedenę ocenę oddziaływania projektu na środowisko. Jednocześnie resort stwierdził, że potrzebne są dodatkowe środki, aby zapobiec szkodom w ekosystemach lądowych i wodnych.

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Następnie lokalne społeczności złożyły wniosek o sądowy zakaz, żądając trwałego anulowania projektu i odtworzenia terenów uszkodzonych przez budowę. Wniosek, który po raz pierwszy złożono w czerwcu, został dwukrotnie odrzucony, w tym z powodu kwestii dotyczących statusu prawnego wnioskodawców. Złożyło go ośmiu rdzennych mieszkańców Felipe Carrillo Puerto, 83 mieszkańców nadmorskiego miasta Punta Allen, sześć spółdzielni rybackich i jedno prywatne przedsiębiorstwo.

Na początku października Semarnat oświadczył, że w rezerwacie będzie rozwijana wyłącznie infrastruktura minimalnie niezbędna do działalności ochronnej oraz wspierania turystyki z udziałem lokalnych społeczności. Jednak obrońcy przyrody podkreślają, że takie oświadczenie nie ma mocy orzeczenia sądowego i nie gwarantuje wstrzymania prac. Ich zdaniem decyzja sądu mogłaby ostatecznie anulować projekt i otworzyć drogę do odtworzenia środowiska.

Rezerwat Sian Ka'an w stanie Quintana Roo zajmuje ponad 528 tysięcy hektarów lasów namorzynowych, lasów tropikalnych i wydm. Od 1987 roku ma status obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest siedliskiem jaguarów, tapirów środkowoamerykańskich oraz setek gatunków ptaków wędrownych.

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