模特称MC2总裁将她送往爱泼斯坦处——BBC新闻

模特罗莎称，MC2 Model Management美国分部总裁杰夫·富勒于2009年将她送往美国棕榈滩杰弗里·爱泼斯坦的住所进行两次拍摄。当时她18岁，大约一个月前才从乌兹别克斯坦来到美国。她在BBC Eye Investigations的调查中向BBC新闻讲述了此事。

罗莎表示，该机构本应保障她的安全，却反而将她置于危险之中。她称，拍摄后她开始担任爱泼斯坦的助理，随后他系统性地强奸了她。2009年，爱泼斯坦因针对未成年人的性犯罪正在服刑，但他获准每天在家工作。

旅行记录与该机构的关联

罗莎向BBC提供了一份费用文件。她称，该文件显示，在第二次拍摄后，富勒亲自为她预订了从棕榈滩返程的航班。富勒此前曾表示，他不知道这名模特前往爱泼斯坦住所一事。他未回应BBC就新指控提出的问询；他此前还表示，自己不知道罗莎遭受的虐待。

BBC记者在与爱泼斯坦案有关的美国司法部文件中发现信息显示，在爱泼斯坦被定罪后，10名MC2模特曾与他会面或与他保持联系。这些材料还指出，爱泼斯坦在2005年向MC2支付了100万美元。爱泼斯坦于2019年第二次被捕一个月后，MC2的美国分部被清算，富勒则开设了The Source Models经纪公司。BBC称，MC2的50名模特被转至该公司。

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其他女性的证词与法案

BBC还报道了前经纪人拉姆齐·埃尔霍利。调查显示，他曾试图将34名女性介绍给爱泼斯坦，其中包括一名18岁的女学生。埃尔霍利否认自己知晓或协助了虐待的说法。他表示，自己是希望通过将模特介绍给一名有影响力的人，帮助她们寻找职业机会。

另一名名为西蒙娜的女性告诉BBC，她20岁时，爱泼斯坦提出要将她介绍给他的熟人费思·凯茨。她称，凯茨应爱泼斯坦的要求与她见面，建议她接受整形手术，并将一名外科医生的联系方式交给了爱泼斯坦。西蒙娜还称，她后来成为爱泼斯坦的助理，并遭到他的虐待。凯茨的律师表示，他们的当事人受到了爱泼斯坦的误导，并否认她曾建议该模特接受整形手术。

纽约州参议员泽尔诺·迈里提出了一项关于性贩运的法案，该法案将扩大警方调查爱泼斯坦涉嫌同谋行为的权限。他表示，将模特引荐给爱泼斯坦且知道或理应知道其行为的人，可能需要承担责任。

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