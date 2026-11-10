Modelka Rosa oświadczyła, że Jeff Fuller, prezes amerykańskiego oddziału MC2 Model Management, wysłał ją w 2009 roku na dwie sesje zdjęciowe do domu Jeffreya Epsteina w Palm Beach w Stanach Zjednoczonych. Miała wtedy 18 lat, a do Stanów Zjednoczonych przyjechała z Uzbekistanu około miesiąc wcześniej. Opowiedziała o tym BBC News w śledztwie BBC Eye Investigations.

Według Rosy agencja miała zapewnić jej bezpieczeństwo, lecz zamiast tego naraziła ją na niebezpieczeństwo. Twierdzi, że po sesjach zdjęciowych zaczęła pracować jako asystentka Epsteina, a następnie systematycznie ją gwałcił. W 2009 roku Epstein odbywał karę za przestępstwo seksualne wobec osoby nieletniej, jednak pozwalano mu codziennie pracować z domu.

Dane dotyczące podróży i powiązania agencji

Rosa przekazała BBC dokument dotyczący wydatków, który, jak twierdzi, wskazuje, że Fuller osobiście zarezerwował jej lot powrotny z Palm Beach po drugiej sesji zdjęciowej. Fuller wcześniej twierdził, że nie wiedział o podróży modelki do domu Epsteina. Nie odpowiedział na zapytanie BBC dotyczące nowych zarzutów; wcześniej mówił również, że nie wiedział o przemocy wobec Rosy.

Dziennikarze BBC znaleźli w dokumentach Departamentu Sprawiedliwości USA związanych ze sprawą Epsteina informacje, że po jego skazaniu 10 modelek MC2 spotykało się z nim lub utrzymywało z nim kontakt. W materiałach tych wskazano również, że w 2005 roku Epstein przekazał MC2 1 mln dolarów. Miesiąc po drugim aresztowaniu Epsteina w 2019 roku amerykański oddział MC2 został zlikwidowany, a Fuller otworzył agencję The Source Models. Według BBC przeniesiono tam 50 modelek z MC2.

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Relacje innych kobiet i projekt ustawy

BBC informuje również o byłym agencie Ramseyu Elkholeyu, który, według ustaleń śledztwa, próbował przedstawić Epsteinowi 34 kobiety, w tym 18-letnią uczennicę. Elkholey odrzucił twierdzenia, że wiedział o przemocy lub ją ułatwiał. Oświadczył, że chciał pomóc modelkom znaleźć możliwości zawodowe, przedstawiając je wpływowej osobie.

Inna kobieta, nazwana Simoną, powiedziała BBC, że gdy miała 20 lat, Epstein zaproponował, że przedstawi ją swojej znajomej Faith Kates. Według niej Kates spotkała się z nią na prośbę Epsteina, zaproponowała operację plastyczną i przekazała Epsteinowi dane kontaktowe chirurga. Simona twierdzi również, że później została asystentką Epsteina i doświadczała z jego strony przemocy. Prawnicy Kates oświadczyli, że ich klientka została wprowadzona w błąd przez Epsteina, a także zaprzeczyli, że doradzała modelce operację plastyczną.

Senator stanu Nowy Jork Zellnor Myrie zaproponował projekt ustawy dotyczącej handlu ludźmi w celach seksualnych, który ma rozszerzyć uprawnienia policji do badania działań domniemanych wspólników Epsteina. Oświadczył, że odpowiedzialność mogą ponosić osoby, które kierowały modelki do Epsteina i wiedziały lub powinny były wiedzieć o jego działaniach.

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