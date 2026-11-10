Модель Роза заявила, что президент американского подразделения MC2 Model Management Джефф Фуллер в 2009 году отправил ее на две фотосессии в дом Джеффри Эпштейна в Палм-Бич, США. Тогда ей было 18 лет, а в Соединенные Штаты из Узбекистана она приехала примерно за месяц до этого. Об этом она рассказала BBC News в расследовании BBC Eye Investigations.

По словам Розы, агентство должно было обеспечить ее безопасность, но вместо этого подвергло ее опасности. Она утверждает, что после фотосессий начала работать помощницей Эпштейна, а затем он систематически ее насиловал. В 2009 году Эпштейн отбывал наказание за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетней, однако ему разрешали ежедневно работать из своего дома.

Данные о поездке и связи агентства

Роза предоставила BBC документ о расходах, который, по ее словам, свидетельствует, что Фуллер лично забронировал ей обратный перелет из Палм-Бич после второй фотосессии. Ранее Фуллер заявлял, что не знал о поездке модели в дом Эпштейна. На запрос BBC по поводу новых утверждений он не ответил; ранее он также говорил, что не знал о насилии над Розой.

Журналисты BBC обнаружили в документах Министерства юстиции США, связанных с делом Эпштейна, сведения о том, что после его осуждения 10 моделей MC2 встречались с ним или поддерживали с ним связь. В этих материалах также указано, что в 2005 году Эпштейн передал MC2 1 млн долларов. Через месяц после второго ареста Эпштейна в 2019 году американское подразделение MC2 ликвидировали, а Фуллер открыл агентство The Source Models. По данным BBC, туда перевели 50 моделей из MC2.

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Свидетельства других женщин и законопроект

BBC также сообщает о бывшем агенте Рэмзи Элхоли, который, по данным расследования, пытался познакомить с Эпштейном 34 женщин, в том числе 18-летнюю школьницу. Элхоли отверг утверждения, что знал о насилии или содействовал ему. Он заявил, что стремился помочь моделям найти профессиональные возможности, знакомя их с влиятельным человеком.

Еще одна женщина, названная Симоной, рассказала BBC, что в 20 лет Эпштейн предложил познакомить ее со своей знакомой Фейт Кейтс. По ее словам, Кейтс встретилась с ней по просьбе Эпштейна, предложила сделать пластическую операцию и передала Эпштейну контакты хирурга. Симона также утверждает, что позднее стала помощницей Эпштейна и подвергалась насилию с его стороны. Адвокаты Кейтс заявили, что их клиентка была введена Эпштейном в заблуждение, а также отрицали, что она советовала модели сделать пластическую операцию.

Сенатор штата Нью-Йорк Зеллнор Майри предложил законопроект о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, который должен расширить полномочия полиции по расследованию действий предполагаемых пособников Эпштейна. Он заявил, что ответственность могут нести люди, которые направляли моделей к Эпштейну и знали или должны были знать о его действиях.

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