尼泊尔在拉苏瓦灾难后向联合国损失与损害应对基金提交了紧急申请。这场灾难于8月26日造成1455人死亡，近7000人受伤，另有5285人下落不明。灾害摧毁了基础设施、水电站和居民点，该国恢复与重建需求估计为47亿美元，《加德满都邮报》报道。

向联合国基金提出请求

尼泊尔请求损失与损害应对基金作出特别快速的回应。该基金旨在帮助遭受气候变化不可逆后果的国家。尼泊尔在该基金董事会的代表马赫什瓦尔·达卡尔表示，该国并未申请具体金额。他说，部分媒体提及的2000万美元是首轮融资的预算上限，而非尼泊尔申请的金额。

该基金成立于2022年，尽管设有快速响应机制，但至今尚未向任何国家支付款项。在首轮申请中，119个发展中国家提出的申请总额为28亿美元，而该基金仅有3.42亿美元，约为申报需求的12%。

对受灾者的援助

灾难发生49天后，受灾家庭表示尚未获得政府的财政援助。与此同时，尼泊尔总理的灾害救助基金已筹集超过177.5亿尼泊尔卢比，即2975万美元。

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Asian Mountain Academic Alliance亚洲协调办公室主任特鲁翁·休恩-奇（沙奇）指出，通过国家预算和国内援助基金，资金可能最快到位。她表示，对寡妇的付款应在数周内完成，儿童应继续留在学校，援助应送达民众手中，无论他们被安置到何处。

以贷款资助重建

尼泊尔在很大程度上通过贷款为气候项目提供资金。根据Himal Khabar的分析，在过去十年中，该国每通过国家预算获得1美元气候项目赠款，就吸引了超过6美元的贷款。灾难发生28天后，世界银行向尼泊尔提供了1.7亿美元的额外贷款。

在土耳其举行的COP31之前，尼泊尔希望争取可获得且可预测的损失与损害资金，不增加该国债务，并推动建立能够迅速应对自然灾害的机制。

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