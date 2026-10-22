Nepal złożył pilny wniosek do Funduszu Reagowania na Straty i Szkody ONZ po katastrofie w Rasuwa, która 26 sierpnia pochłonęła życie 1455 osób. Prawie 7 tys. osób odniosło obrażenia, a los kolejnych 5285 osób pozostaje nieznany. Kataklizm zniszczył infrastrukturę, elektrownie wodne i osiedla, a potrzeby kraju w zakresie odbudowy i rekonstrukcji szacowane są na 4,7 mld dolarów, podaje Kathmandu Post.

Wniosek do funduszu ONZ

Nepal prosi o wyjątkowo szybką odpowiedź Funduszu Reagowania na Straty i Szkody, utworzonego w celu pomocy krajom doświadczającym nieodwracalnych skutków zmian klimatu. Przedstawiciel Nepalu w radzie funduszu Maheshwar Dhakal oświadczył, że kraj nie wnioskował o konkretną kwotę. Według niego wspominane przez niektóre media 20 mln dolarów to limit budżetu pierwszej rundy finansowania, a nie kwota nepalskiego wniosku.

Fundusz, utworzony w 2022 roku, nadal nie wypłacił środków żadnemu państwu, choć przewiduje mechanizm szybkiego reagowania. W pierwszej rundzie 119 krajów rozwijających się złożyło wnioski na 2,8 mld dolarów, podczas gdy fundusz dysponował jedynie 342 mln dolarów — około 12% zgłoszonego zapotrzebowania.

Pomoc dla poszkodowanych

Po 49 dniach od katastrofy poszkodowane rodziny twierdziły, że nie otrzymały pomocy finansowej od rządu. Jednocześnie fundusz premiera Nepalu na usuwanie skutków katastrofy zebrał ponad 17,75 mld rupii nepalskich, czyli 29,75 mln dolarów.

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Truong Huyen-Chi (Shachi), dyrektorka Azjatyckiego Biura Koordynacyjnego Asian Mountain Academic Alliance, zaznaczyła, że środki mogą najszybciej trafić za pośrednictwem budżetu państwa i krajowych funduszy pomocowych. Według niej wypłaty dla wdów powinny zostać zrealizowane w ciągu kilku tygodni, dzieci powinny pozostać w szkołach, a pomoc powinna docierać do ludzi niezależnie od miejsca ich przesiedlenia.

Odbudowa finansowana kredytami

Nepal w dużej mierze finansuje projekty klimatyczne kredytami. Według analizy Himal Khabar w ciągu ostatniej dekady kraj pozyskiwał przez budżet państwa ponad sześć dolarów kredytów na każdego dolara grantów przeznaczonych na projekty klimatyczne. Po 28 dniach od katastrofy Bank Światowy zaoferował Nepalowi dodatkowy kredyt w wysokości 170 mln dolarów.

Przed COP31 w Turcji Nepal chce zabiegać o dostępne i przewidywalne finansowanie strat i szkód, które nie zwiększy zadłużenia kraju, a także o mechanizmy zdolne do szybkiego reagowania na klęski żywiołowe.

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