Непал подал экстренное обращение в Фонд реагирования на потери и ущерб ООН после катастрофы в Расуве, которая 26 августа унесла жизни 1455 человек. Почти 7 тысяч человек получили ранения, а местонахождение еще 5285 человек не установлено. Стихия уничтожила инфраструктуру, гидроэлектростанции и населенные пункты, а потребности страны в восстановлении и реконструкции оцениваются в 4,7 млрд долларов, сообщает Kathmandu Post.

Запрос в фонд ООН

Непал просит об исключительно быстром ответе от Фонда реагирования на потери и ущерб, созданного для помощи странам, сталкивающимся с необратимыми последствиями изменения климата. Представитель Непала в правлении фонда Магешвар Дхакал заявил, что страна не запрашивала конкретную сумму. По его словам, упоминаемые в отдельных СМИ 20 млн долларов являются лимитом бюджета первого раунда финансирования, а не суммой заявки Непала.

Фонд, созданный в 2022 году, до сих пор не осуществил выплат ни одному государству, хотя предусматривает механизм быстрого реагирования. В первом раунде 119 развивающихся стран подали запросы на 2,8 млрд долларов, тогда как фонд располагал лишь 342 млн долларов — примерно 12% от заявленной потребности.

Помощь пострадавшим

Через 49 дней после катастрофы пострадавшие семьи заявляли, что не получили финансовой помощи от правительства. В то же время фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий бедствия собрал более 17,75 млрд непальских рупий, или 29,75 млн долларов.

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Труонг Хюэн-Чи (Шачи), директор Азиатского координационного офиса Asian Mountain Academic Alliance, отметила, что быстрее всего средства могут поступить через национальный бюджет и внутренние фонды помощи. По ее словам, выплаты вдовам должны осуществляться в течение нескольких недель, дети должны оставаться в школах, а помощь должна поступать людям независимо от того, куда их переселили.

Восстановление за счет займов

Непал в значительной степени финансирует климатические проекты займами. Согласно анализу Himal Khabar, в течение последнего десятилетия на каждый доллар грантов для климатических проектов через государственный бюджет страна привлекала более шести долларов кредитов. Через 28 дней после катастрофы Всемирный банк предложил Непалу дополнительный заем на 170 млн долларов.

В преддверии COP31 в Турции Непал стремится добиваться доступного и предсказуемого финансирования потерь и ущерба, которое не будет увеличивать долг страны, а также механизмов, способных оперативно реагировать на стихийные бедствия.

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