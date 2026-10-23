在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸，本雅明·内塔尼亚胡在一个检查站附近发生枪击事件后，宣布围困巴勒斯坦城市希伯伦及邻近的哈尔胡勒。据《卫报》报道，此次袭击造成两名以色列军人死亡，另有三人受伤。

以色列军方表示，两名携带武器、驾驶一辆挂有以色列车牌汽车的男子在希伯伦附近一处临时检查站被拦下后开火。经过约20分钟的交火后，袭击者被击毙。一名目击事件的法新社摄影记者称，他看到两名持手枪和自动步枪的巴勒斯坦人与以色列部队交火。

拆除和驱逐

内塔尼亚胡表示，袭击者来源地区的居民将被驱逐，房屋将被大规模拆除。他还宣布，正准备开展自1967年以来约旦河西岸规模最大的军事行动，但未说明行动开始日期。

首批拆除行动在枪击事件发生数小时内开始。以色列财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫发布了一段视频，画面中一台推土机正在交火地点附近拆除一座巴勒斯坦房屋。他表示，这栋未经许可建造的建筑被拆除，是为了“形成威慑”并“让[他们]付出代价”。没有人声称房屋所有者与袭击者存在关联。

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以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨承诺将进一步大规模拆除房屋并强制迁移居民。他将希伯伦计划采取的行动与杰宁难民营的行动作比较；据该报报道，近2万人被迫离开该难民营的家园。

法院临时禁令

拆除行动开始不久后，以色列高等法院发布临时命令，要求停止拆除。人权律师穆罕默德·达莱赫代表附近两名企业主提交了紧急申请。他表示，拆除行为违反了关于集体惩罚的国际法以及以色列行政法。

以色列律师迈克尔·斯法德称，斯莫特里赫的视频是拆除行为构成集体惩罚的“直接承认”。希伯伦是被占领的约旦河西岸最大的巴勒斯坦城市，约有25万人居住。

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