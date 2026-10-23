W Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu, Binjamin Netanjahu ogłosił oblężenie palestyńskiego miasta Hebron i sąsiedniego Halhulu po strzelaninie w pobliżu punktu kontrolnego. Według „The Guardian”, w ataku zginęło dwóch izraelskich żołnierzy, a trzech kolejnych zostało rannych.

Izraelskie wojsko oświadczyło, że dwóch uzbrojonych mężczyzn jadących samochodem z izraelskimi tablicami rejestracyjnymi otworzyło ogień po zatrzymaniu ich na tymczasowym punkcie kontrolnym w pobliżu Hebronu. Po trwającej około 20 minut wymianie ognia napastnicy zostali zabici. Fotograf AFP, który był świadkiem zdarzenia, poinformował, że widział dwóch Palestyńczyków z pistoletem i karabinem automatycznym, którzy wymieniali ogień z izraelskimi siłami.

Rozbiórki i eksmisje

Netanjahu oświadczył, że mieszkańcy obszarów, z których pochodzili napastnicy, zostaną eksmitowani, a domy będą masowo wyburzane. Poinformował także o przygotowaniach do największej operacji wojskowej na Zachodnim Brzegu od 1967 roku, nie podając daty jej rozpoczęcia.

Pierwsze rozbiórki rozpoczęły się w ciągu kilku godzin po strzelaninie. Izraelski minister finansów Becalel Smotrich opublikował nagranie przy buldożerze wyburzającym palestyński dom niedaleko miejsca wymiany ognia. Jak powiedział, budynek wzniesiony bez zezwoleń został rozebrany, aby „stworzyć odstraszanie” i „zmusić [ich] do zapłacenia ceny”. Nie stwierdzono żadnego związku właścicieli domu z napastnikami.

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Izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział dalsze masowe rozbiórki i przymusowe przesiedlenia mieszkańców. Porównał planowane działania w Hebronie z operacjami w obozie dla uchodźców w Dżeninie, z którego — według publikacji — niemal 20 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Tymczasowy nakaz sądu

Wkrótce po rozpoczęciu rozbiórek izraelski Wysoki Trybunał wydał tymczasowy nakaz ich wstrzymania. Prawnik zajmujący się prawami człowieka Mohammed Daleh złożył pilny wniosek w imieniu dwóch pobliskich właścicieli firm. Oświadczył, że rozbiórki naruszają międzynarodowe prawo dotyczące zbiorowego karania oraz izraelskie prawo administracyjne.

Izraelski prawnik Michael Sfard nazwał nagranie Smotricha „bezpośrednim przyznaniem”, że rozbiórki stanowią zbiorowe karanie. Hebron jest największym palestyńskim miastem na okupowanym Zachodnim Brzegu, zamieszkanym przez około 250 tysięcy osób.

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