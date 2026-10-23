В Палестине, на оккупированном Западном берегу, Биньямин Нетаньяху объявил осаду палестинского города Хеврон и соседнего Хальхуля после стрельбы возле контрольно-пропускного пункта. По данным The Guardian, в результате нападения погибли двое израильских военнослужащих, еще трое получили ранения.

Израильские военные заявили, что двое вооруженных мужчин, ехавших в автомобиле с израильскими номерными знаками, открыли огонь после того, как их остановили на временном КПП возле Хеврона. После примерно 20-минутной перестрелки нападавшие были убиты. Фотограф AFP, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что видел двух палестинцев с пистолетом и автоматической винтовкой, которые обменивались огнем с израильскими силами.

Сносы и выселения

Нетаньяху заявил, что жителей районов, откуда происходили нападавшие, выселят, а дома будут массово сносить. Он также сообщил о подготовке крупнейшей военной операции на Западном берегу с 1967 года, не назвав дату ее начала.

Первые сносы начались в течение нескольких часов после стрельбы. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич опубликовал видео возле бульдозера, сносившего палестинский дом неподалеку от места перестрелки. По его словам, построенное без разрешений здание демонтировали, чтобы «создать сдерживание» и «заставить заплатить цену». О связи владельцев дома с нападавшими не заявляли.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал дальнейшие массовые сносы и принудительное перемещение жителей. Он сравнил запланированные действия в Хевроне с операциями в лагере беженцев Дженин, откуда, по данным издания, почти 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Временный судебный запрет

Вскоре после начала сносов Высокий суд Израиля вынес временное постановление об их приостановке. Адвокат по правам человека Мохаммед Далех подал срочное ходатайство от имени двух владельцев предприятий поблизости. Он заявил, что сносы нарушают международное право о коллективном наказании и израильское административное право.

Израильский адвокат Майкл Сфард назвал видео Смотрича «прямым признанием» того, что сносы являются коллективным наказанием. Хеврон является крупнейшим палестинским городом на оккупированном Западном берегу, где проживает около 250 тысяч человек.

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