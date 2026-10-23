Нетаньягу оголосив облогу Хеврона та Хальхуля після нападу — The Guardian

У Палестині, на окупованому Західному березі, Беньямін Нетаньягу оголосив облогу палестинського міста Хеврон та сусіднього Хальхуля після стрілянини біля контрольно-пропускного пункту. За даними The Guardian, внаслідок нападу загинули двоє ізраїльських військових, ще троє дістали поранення.

Ізраїльські військові заявили, що двоє озброєних чоловіків, які їхали автомобілем з ізраїльськими номерними знаками, відкрили вогонь після того, як їх зупинили на тимчасовому КПП поблизу Хеврона. Після приблизно 20-хвилинної перестрілки нападників убили. Фотограф AFP, який став свідком події, повідомив, що бачив двох палестинців із пістолетом та автоматичною гвинтівкою, які обмінювалися вогнем з ізраїльськими силами.

Знесення та виселення

Нетаньягу заявив, що жителів районів, звідки походили нападники, виселять, а будинки масово зноситимуть. Він також повідомив про підготовку найбільшої військової операції на Західному березі з 1967 року, не назвавши дати її початку.

Перші знесення почалися протягом кількох годин після стрілянини. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич опублікував відео біля бульдозера, який зносив палестинський будинок неподалік місця перестрілки. За його словами, зведену без дозволів будівлю демонтували, щоб «створити стримування» та «змусити заплатити ціну». Про зв’язок власників будинку з нападниками не заявляли.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац пообіцяв подальші масові знесення та примусове переміщення жителів. Він порівняв заплановані дії в Хевроні з операціями в таборі біженців Дженін, звідки, за даними видання, майже 20 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Тимчасова заборона суду

Невдовзі після початку знесень Високий суд Ізраїлю видав тимчасову ухвалу про їх зупинення. Адвокат із прав людини Мохаммед Далех подав термінове клопотання від імені двох власників підприємств поблизу. Він заявив, що знесення порушують міжнародне право щодо колективного покарання та ізраїльське адміністративне право.

Ізраїльський адвокат Майкл Сфард назвав відео Смотрича «прямим визнанням» того, що знесення є колективним покаранням. Хеврон є найбільшим палестинським містом на окупованому Західному березі, де проживає близько 250 тисяч людей.

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