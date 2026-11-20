据《耶路撒冷邮报》报道，美国B-2战略轰炸机飞行员讲述了美国于2025年6月在“午夜之锤”行动中打击伊朗核设施的细节。6架飞机袭击了福尔多地下设施，第7架则被派往纳坦兹。机组人员的总飞行时长约为37小时。

美国军事期刊《空天军杂志》刊登了飞行员的讲述。出于安全考虑，任务参与者的姓名被化名替代。其中一个机组在空中飞行18小时后，在接近福尔多目标前看到了德黑兰的灯火。

计划在起飞前改变

据该报报道，对福尔多设施的打击计划始于2009年，当时美国情报部门在德黑兰西南部山区发现了可疑建设活动。此次行动使用了GBU-57航空炸弹，每枚重3万磅，旨在打击深埋的加固目标。B-2被称为唯一能够携带此类武器的飞机。

美国规划人员原计划通过地下综合设施的通风井实施打击。然而，在袭击前夕，他们确认伊朗曾试图用混凝土封堵这些竖井。因此，轰炸顺序被修改：第一架飞机负责摧毁混凝土层，后续飞机则打击地下基础设施。据调查，最终计划在任务开始前16小时获得批准。

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佯动和空中加油

为掩盖7架B-2从密苏里州怀特曼空军基地起飞，美国派出额外的轰炸机升空，并公开向西飞行。这引发了外界猜测，认为这些飞机正飞往关岛或迪戈加西亚基地。实际上，打击编队悄然向东出发，横越大西洋，随后飞越地中海。

约125架飞机参与了此次任务，包括F-22和F-35战斗机、攻击机以及空中加油机。B-2机组人员在狭窄的驾驶舱内进行30至45分钟的短暂休息。飞行员还表示，以色列于6月13日在“雄狮崛起”行动中开始打击伊朗防空系统，降低了美国飞机面临的威胁。

伊朗时间凌晨2时10分，对福尔多的攻击开始。据该报信息，飞机共投下14枚掩体炸弹，总重约190吨；潜艇还使用“战斧”导弹打击了伊斯法罕的核设施。对后果的评估显示，伊朗将核材料浓缩至武器级水平的能力遭到严重破坏，但损毁的确切规模至今尚未确定。

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