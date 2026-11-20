По данным The Jerusalem Post, пилоты американских стратегических бомбардировщиков B-2 описали детали удара США по ядерным объектам Ирана, нанесенного в июне 2025 года в рамках операции Midnight Hammer. Шесть самолетов атаковали подземный объект в Фордо, а седьмой направили к Натанзу. Общая продолжительность полета экипажей составила около 37 часов.

Рассказы летчиков опубликовал американский военный журнал Air & Space Forces Magazine. Имена участников миссии заменили псевдонимами из соображений безопасности. Один из экипажей после 18 часов в воздухе увидел огни Тегерана перед заходом на цель в Фордо.

План изменили перед вылетом

По данным издания, планирование удара по объекту в Фордо началось в 2009 году, когда американская разведка обнаружила подозрительное строительство в горах к юго-западу от Тегерана. Для операции использовали авиабомбы GBU-57, каждая массой 30 тысяч фунтов, предназначенные для поражения глубоко заглубленных укрепленных целей. B-2 назван единственным самолетом, способным нести такое вооружение.

Американские планировщики рассчитывали нанести удар через вентиляционные шахты подземного комплекса. Однако накануне атаки они установили, что Иран пытался забетонировать шахты. Из-за этого порядок бомбардировки пересмотрели: первый самолет должен был разрушить бетонный слой, а последующие — поразить подземную инфраструктуру. Окончательный план, по данным расследования, утвердили за 16 часов до начала миссии.

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Отвлекающий маневр и дозаправка

Чтобы скрыть вылет семи B-2 с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, США подняли в воздух дополнительные бомбардировщики, которые демонстративно полетели на запад. Это вызвало предположения, что самолеты направляются на Гуам или на базу Диего-Гарсия. Вместо этого ударная группа незаметно отправилась на восток, пересекла Атлантический океан, а затем летела через Средиземное море.

В миссии были задействованы около 125 самолетов, в том числе истребители F-22 и F-35, ударная авиация и воздушные заправщики. Экипажи B-2 отдыхали короткими перерывами по 30–45 минут в тесных кабинах. Пилоты также заявили, что удары Израиля по иранским системам противовоздушной обороны, начатые 13 июня в рамках операции Rising Lion, снизили угрозы для американских самолетов.

В 2:10 по иранскому времени началась атака на Фордо. По информации издания, самолеты сбросили в общей сложности 14 противобункерных бомб массой около 190 тонн, а подводные лодки также нанесли удары ракетами Tomahawk по ядерному объекту в Исфахане. Оценки последствий свидетельствуют о значительном уничтожении возможностей Ирана по обогащению ядерных материалов до военного уровня, однако точный масштаб повреждений до сих пор не установлен.

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