Według The Jerusalem Post piloci amerykańskich bombowców strategicznych B-2 opisali szczegóły amerykańskiego uderzenia na irańskie obiekty nuklearne, przeprowadzonego w czerwcu 2025 roku w ramach operacji Midnight Hammer. Sześć samolotów zaatakowało podziemny obiekt w Fordow, a siódmy skierowano do Natanzu. Łączny czas lotu załóg wyniósł około 37 godzin.

Relacje lotników opublikował amerykański magazyn wojskowy Air & Space Forces Magazine. Nazwiska uczestników misji zastąpiono pseudonimami ze względów bezpieczeństwa. Jedna z załóg po 18 godzinach w powietrzu zobaczyła światła Teheranu przed podejściem do celu w Fordow.

Plan zmieniono przed startem

Według publikacji planowanie uderzenia na obiekt w Fordow rozpoczęło się w 2009 roku, gdy amerykański wywiad wykrył podejrzaną budowę w górach na południowy zachód od Teheranu. W operacji wykorzystano bomby lotnicze GBU-57, każda o masie 30 tysięcy funtów, przeznaczone do rażenia głęboko ukrytych umocnionych celów. B-2 określono jako jedyny samolot zdolny do przenoszenia takiego uzbrojenia.

Amerykańscy planiści zamierzali przeprowadzić uderzenie przez szyby wentylacyjne podziemnego kompleksu. Jednak w przeddzień ataku ustalili, że Iran próbował zabetonować szyby. Z tego powodu zmieniono kolejność bombardowania: pierwszy samolot miał zniszczyć warstwę betonu, a kolejne — uderzyć w podziemną infrastrukturę. Ostateczny plan, według śledztwa, zatwierdzono 16 godzin przed rozpoczęciem misji.

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Manewr odwracający uwagę i tankowanie

Aby ukryć wylot siedmiu B-2 z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri, Stany Zjednoczone poderwały dodatkowe bombowce, które demonstracyjnie poleciały na zachód. Wywołało to przypuszczenia, że samoloty kierują się na Guam lub do bazy Diego Garcia. Tymczasem grupa uderzeniowa niezauważenie ruszyła na wschód, przekroczyła Ocean Atlantycki, a następnie leciała przez Morze Śródziemne.

W misji uczestniczyło około 125 samolotów, w tym myśliwce F-22 i F-35, samoloty uderzeniowe oraz powietrzne tankowce. Załogi B-2 odpoczywały podczas krótkich, 30–45-minutowych przerw w ciasnych kokpitach. Piloci oświadczyli również, że izraelskie uderzenia na irańskie systemy obrony powietrznej, rozpoczęte 13 czerwca w ramach operacji Rising Lion, zmniejszyły zagrożenia dla amerykańskich samolotów.

O godz. 2:10 czasu irańskiego rozpoczął się atak na Fordow. Według informacji publikacji samoloty zrzuciły łącznie 14 bomb penetrujących bunkry o masie około 190 ton, a okręty podwodne uderzyły także pociskami Tomahawk w obiekt nuklearny w Isfahanie. Oceny skutków wskazują na znaczne zniszczenie zdolności Iranu do wzbogacania materiałów jądrowych do poziomu wojskowego, jednak dokładna skala zniszczeń nadal nie została ustalona.

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