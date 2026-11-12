南澳大利亚州政府允许使用天然气发电为规划中的大型数据中心供电，其中包括用于人工智能系统的设施。该州能源部长汤姆·考察托尼斯表示，当太阳能和风能发电无法提供所需电量时，天然气可以作为备用电源。ABC News Australia报道。

天然气作为备用来源

考察托尼斯表示，数据中心需要大量且持续不断的电力。他将此类设施可能使用天然气与天然气发电目前在支持该州可再生能源中的作用进行了比较。

南澳大利亚不到五个月前公布的数据中心发展战略重点关注可再生能源。该文件规定，新的数据中心必须自行保障电力供应。

已暂停在坦基洛建设一座1200兆瓦数据中心计划的Quantum DC此前估计，其位于阿德莱德山地区域、占地220公顷的地块上的一座燃气发电站将满足该设施约20%的需求。该公司计划从可再生能源获得其余电力。

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批评与其他项目

南澳大利亚保护基金会主席柯斯蒂·贝文称，使用天然气是该州气候政策的倒退。她指出，南澳大利亚力争到2027年实现100%的可再生能源电力净平衡，而储能设施及其他备用技术可用于保障电网稳定。

南澳大利亚绿党领袖罗布·西姆斯也批评了政府的立场，并呼吁重新审视这一做法。他提议对该州数据中心建设实行暂停令。自由党、One Nation和绿党支持暂停坦基洛项目，并在议会上院联合推动成立针对数据中心的议会调查。

与此同时，行业组织Data Centres Australia首席执行官贝琳达·丹尼特表示，可再生能源将继续在为新设施供电方面发挥重要作用。南澳大利亚还在研究罗伯斯敦附近的Iren数据中心项目，以及泰勒姆本德和奥古斯塔港附近的Firmus项目。州政府正在为AI数据中心制定监管框架，并计划于今年向议会提交一项单独的法案。

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