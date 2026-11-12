Правительство Южной Австралии разрешило использовать газовую генерацию для снабжения электроэнергией запланированных крупных дата-центров, в том числе объектов для систем искусственного интеллекта. Министр энергетики штата Том Каутсантонис заявил, что газ может быть резервным источником питания, когда солнечная и ветровая генерация не обеспечивают необходимых объёмов. Об этом сообщает ABC News Australia.

Газ как резервный источник

По словам Каутсантониса, дата-центры нуждаются в большом и непрерывном объёме электроэнергии. Он сравнил возможное использование газа для таких объектов с нынешней ролью газовой генерации в поддержке возобновляемой энергетики штата.

Опубликованная менее пяти месяцев назад стратегия развития дата-центров Южной Австралии делала акцент на возобновляемой энергетике. Документ предусматривает, что новые дата-центры должны самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.

Компания Quantum DC, которая приостановила планы строительства дата-центра мощностью 1200 МВт в Тангкилло, ранее оценивала, что около 20% потребностей объекта будет покрывать газовая электростанция на её участке площадью 220 гектаров в Аделаидских холмах. Остальную электроэнергию компания планировала получать из возобновляемых источников.

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Председатель Conservation Foundation of SA Кирсти Беван назвала использование газа шагом назад для климатической политики штата. Она отметила, что Южная Австралия стремится достичь к 2027 году 100% чистого баланса электроэнергии из возобновляемых источников, а для стабильности сети доступны накопители энергии и другие резервные технологии.

Лидер Партии зелёных Южной Австралии Роб Симмс также раскритиковал позицию правительства и призвал пересмотреть подход. Он предложил ввести мораторий на строительство дата-центров в штате. Либералы, One Nation и Зелёные поддержали паузу по проекту в Тангкилло и объединились в верхней палате парламента для создания парламентского расследования по дата-центрам.

В то же время исполнительный директор отраслевой организации Data Centres Australia Белинда Деннетт заявила, что возобновляемая энергетика и далее будет играть значительную роль в обеспечении новых объектов. В Южной Австралии также прорабатывают проекты дата-центров Iren возле Робертстауна, а также Firmus вблизи Тейлем-Бенда и Порт-Огасты. Власти штата готовят нормативную базу для AI-дата-центров, а отдельный законопроект планируют внести в парламент в этом году.

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