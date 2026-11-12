Rząd Australii Południowej zezwolił na wykorzystanie generacji gazowej do dostarczania energii elektrycznej planowanym dużym centrom danych, w tym obiektom dla systemów sztucznej inteligencji. Minister energii stanu Tom Koutsantonis oświadczył, że gaz może być rezerwowym źródłem zasilania, gdy generacja słoneczna i wiatrowa nie zapewnia wymaganych ilości energii. Informuje o tym ABC News Australia.

Gaz jako źródło rezerwowe

Według Koutsantonisa centra danych potrzebują dużej i nieprzerwanej ilości energii elektrycznej. Porównał możliwe wykorzystanie gazu dla takich obiektów z obecną rolą generacji gazowej we wspieraniu energetyki odnawialnej stanu.

Opublikowana mniej niż pięć miesięcy temu strategia rozwoju centrów danych Australii Południowej kładła nacisk na energię odnawialną. Dokument przewiduje, że nowe centra danych mają samodzielnie zapewniać sobie dostawy energii elektrycznej.

Firma Quantum DC, która wstrzymała plany budowy centrum danych o mocy 1200 MW w Tangkillo, wcześniej oceniała, że około 20% potrzeb obiektu pokryje elektrownia gazowa na jej działce o powierzchni 220 hektarów na wzgórzach Adelaide Hills. Pozostałą energię elektryczną firma planowała pozyskiwać ze źródeł odnawialnych.

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Krytyka i inne projekty

Przewodnicząca Conservation Foundation of SA Kirsty Bevan nazwała wykorzystanie gazu krokiem wstecz dla polityki klimatycznej stanu. Zauważyła, że Australia Południowa dąży do osiągnięcia do 2027 roku 100% czystego bilansu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a dla stabilności sieci dostępne są magazyny energii i inne technologie rezerwowe.

Lider Zielonych Australii Południowej Rob Simms również skrytykował stanowisko rządu i wezwał do zmiany podejścia. Zaproponował wprowadzenie moratorium na budowę centrów danych w stanie. Liberałowie, One Nation i Zieloni poparli wstrzymanie projektu w Tangkillo i połączyli siły w izbie wyższej parlamentu, aby powołać parlamentarne dochodzenie w sprawie centrów danych.

Tymczasem Belinda Dennett, dyrektorka wykonawcza organizacji branżowej Data Centres Australia, oświadczyła, że energia odnawialna nadal będzie odgrywać znaczącą rolę w zasilaniu nowych obiektów. W Australii Południowej analizowane są również projekty centrów danych Iren w pobliżu Robertstown, a także Firmus w pobliżu Tailem Bend i Port Augusta. Władze stanu przygotowują ramy regulacyjne dla centrów danych AI, a odrębny projekt ustawy ma zostać wniesiony do parlamentu w tym roku.

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