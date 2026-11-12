沙特阿拉伯呼吁欧盟将也门胡塞武装认定为恐怖组织。与此同时，欧洲国家担心，这一决定可能限制与该组织的接触，并损害也门可能开展的和平进程，《耶路撒冷邮报》报道，并援引了六名欧洲官员的话。

利雅得的这场行动是加大对伊朗支持的胡塞武装国际压力的更广泛努力的一部分。据该报报道，战争重启后，该组织近几周几乎每天都在袭击沙特阿拉伯。

需要所有欧盟国家同意

将胡塞武装列入恐怖组织名单需要欧盟全部27个成员国的一致支持。一名消息人士表示，目前只有少数国家支持这项倡议。同时，欧盟已经对胡塞武装实施制裁，包括武器供应禁运以及冻结12名指挥官的资产。

欧盟还将支持胡塞武装的伊朗伊斯兰革命卫队认定为恐怖组织。胡塞运动本身已被美国、澳大利亚和加拿大列入恐怖组织名单。上个月，欧洲议会通过一项决议，呼吁欧盟采取同样的行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对谈判和航运的担忧

欧洲官员担心，将胡塞武装列入恐怖组织名单可能关闭与该运动有限的沟通渠道，并使欧洲参与也门未来和平进程变得复杂。皇家联合军种研究所高级研究员乔安娜·德·德乌斯·佩雷拉还指出，胡塞武装可能袭击也门附近的欧洲船只，以及人道主义组织在该运动控制地区可能面临困难的风险。

官员们还强调，将一个组织列入恐怖组织名单的决定很难撤销：将其移出名单同样需要欧盟各国的一致同意。2022年，胡塞武装与沙特阿拉伯支持的也门政府达成停火协议，但该协议于今年7月终止。此后，双方发动跨境袭击，造成平民死伤。

10月，在胡塞武装对利雅得哈立德国王国际机场发动致命导弹袭击后，欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，欧盟与沙特阿拉伯站在一起。

关注我们在